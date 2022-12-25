الأب بطرس دانيال: حفل ترانيم عيد الميلاد المجيد بكنيسة جوزيف قدم بـ5 لغات

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إن كنيسة سان جوزيف، احتفلت بعيد الميلاد المجيد، وحضر جنسيات مختلفة من المصريين والألمان والإيطاليين ومن عدة دول عربية، لافتا إلى أن الترانيم جرى تقديمها بـ 5 لغات لإرضاء جميع المشاركين في أجواء يعمها السلام.

جنسيات مختلفة من المصريين والألمان والإيطاليين

وأضاف خلال حديثه لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»: «أطلب السلام للعالم، وأهنئ الجميع بعيد الميلاد، وأتمنى ربنا يجعل كل أيامنا أعياد وقلوبنا عامرة بالحب والسلام».

الاستعداد لعام 2023

وأشار مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما إلى أنه يجرى الاستعداد لعام 2023، مقدما التهنئة بالعام الجديد «العام سيكون جميلا بنا وبالتزامنا نحن تجاه المسؤوليات وأداء الواجبات على أكمل وجه قبل طلب الحقوق، فمصر دائما تتقدم بشعبها ومواطنيها، ونأمل أن يكون العام أفضل من أي عام مضى».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.