روبرت دي نيرو يستعد لقضاء عيد الأب مع أبنائه السبعة: شعور رائع

كشف النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، أن أبناءه الست الأكبر سناً لم يلتقوا بعد بابنته «جيا فيرجينيا»، البالغة من العمر شهرين، والتي أنجبها من حبيبته تيفاني تشين.

دي نيرو يلتقي بأبنائه جميعا للمرة الأولى

وقال دي نيرو، أثناء حضوره عرض فيلم «A Bronx Tale»، مساء أمس، في مهرجان تريبيكا السينمائي في مدينة نيويورك الأمريكية، إنه يستعد لقضاء عيد الأب برفقة أبنائه، حيث من المقرر أن يلتقوا جمعيا معا للمرة الأولى، ووصف شعوره بكونه أب مرة أخرى في هذا السن قائلا: «إنه شعور رائع».

عند سؤاله عن كيفية تطور أبوته على مر السنين، أوضح: «لدي وعي معين، لا يمكنك تجنب تعلم أشياء معينة وكيف يمكنك التعامل معها وإدارتها، إنه أمر مدهش ، لكنني سعيد جدًا به»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

روبرت دي نيرو أب لـ7 أبناء في الـ79 من عمره

ويعتبر روبرت دي نيرو البالغ من العمر 79 عاما، أب لـ 7 أبناء، هم درينا، 51 عامًا، ورافائيل، 46 عامًا، من زوجته الأولى ديان أبوت، ولديه التوأم جوليان وآرون 27 عامًا، من عارضة الأزياء والممثلة توكي سميث، ثم إليوت، 24 عامًا، وهيلين، 11 عاما من الممثلة جريس هايتاور، ثم استقبل أصغر أبنائه جيا فيرجينيا في أبريل الماضي.