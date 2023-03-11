سوناك يرد على جونسون: أحب والدي.. وسأرسل له بطاقة تهنئة في عيد الأب

وجه رئيس الحكومة البريطانية ريشى سوناك، ضربة لمحاولة سلفه بوريس جونسون منح والده وسام الفروسية، وأصر، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت»، على أنه لن يرشح أبدا أي فرد من أفراد العائلة للحصول على تكريم، وقال رئيس الوزراء إن والده كان سيحصل على بطاقة في عيد الأب، وهذا ما يتعلق به.

جونسون يثير جدلا سياسيا جديدا

وكان جونسون قد آثار خلافا سياسيا جديدا ومزاعم بالمحسوبية في وقت سابق الأسبوع الماضي، عندما ذكرت تقارير أن يرشح والده ستانلى للحصول على وسام الفروسية.

وبصفته الحالية كرئيس للحكومة، يمكن لسوناك أن يستخدم حق «الفيتو» بشكل فعال على التكريم، وقد بالفعل دعوات للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الخيار لم يستخدم أبدا من قبل.

سوناك: النجاح الكبير هو تذكر إرسال بطالة تهنئة لوالده

وسئل سوناك خلال رحلته فى باريس عما إذا كان ينبغي أن يتم تكريم أفراد العائلة، وما إذا كان هو كرئيس وزراء سيرشح أيا من أفراد عائلته لتكريم، أجاب سوناك قائلا إنه بالنسبة له فإن النجاح الكبير هو تذكر إرسال بطاقة تهنئة لوالده في عيد الأب، هذا على الأرجح حدودي في هذا الأمر.