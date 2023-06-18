الإفتاء توضح حكم ذبح المرأة للأضحية

أيام ويحل علينا عيد الأضحى المبارك الذي يضحي فيه المسلمون كل بما يستطيع ويوزع لحوم الأضحية على الفقراء والمساكين وأهله ومحبيه، ويذبح المضحي الأضحية بنفسه أو أثناء حضوره، ويتساءل البعض عن حكم ذبح المرأة للأضحية وهل يجوز لها ذلك أم لا؟، وتجيب دار الإفتاء عن هذا السؤال موضحة حكم ذبح المرأة للأضحية، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

حكم ذبح المرأة للأضحية

وقالت دار الإفتاء المصرية في رد على إجابة سؤال حول حكم ذبح المرأة للأضحية أنه يجوز للمرأة ذبح الأضحية، إذ لم يرد نص شرعي يستثني المرأة من هذه العبادة وأن تذبح هذه الأضحية بنفسها، موضحة أن المرأة والرجل سواء في شأن ذبح الأضحية.

هل يجوز للمرأة ذبح أضحية العيد؟

وأضافت الإفتاء في حكم ذبح المرأة للأضحية أن جمهور العلماء يجيزون للمرأة ذبح الأضحية، طالما توافرت فيها الشروط بأن تكون عاقلة وعارفة بشروط الذبح، واستدلت الإفتاء على ذلك بما روي عن سعد بن معاذ - رضي الله عنه- أن جارية لكعبة بن مالك كانت ترعى غنما له، فأصيبت شاة منها، فأدركتها وذبحتها بحجر، فسئل النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: «كلها»، منبهة أن قول الله تعالى {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، ويشمل هذا المسلم سواء كان رجلا أو امرأة.