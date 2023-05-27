«بيطري القاهرة» تحدد كيفية شراء أضحية العيد.. حتى لا تتعرض للنصب

حددت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عدة ضوابط لاختيار الأضحية السليمة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، واقتران شعيرة ذبح الأضاحي إذ يحرص العديد من المسلمين عليها.

وأوضحت المديرية في تقرير لها، أنه على من يرغب في شراء أضحية العيد، اتباع الخطوات التالية:

سن الحيوان

- الحيوان يولد بالأسنان اللبنية، ويكمل مع الوقت 8 أسنان في الفك السفلي، إنما العلوى بدون أسنان «قدام»

- كل عامين تتغير الأسنان، لذلك يقال «كاسر جوز»

- تبدأ الأسنان اللبنية تتغير إلى أسنان مستديمة عند عمر معين، يختلف من حيوان لآخر، ولا بد من التفرقة بين شكل الأسنان اللبنية فى الماعز والأبقار والجاموس والجمال، إذ يجب تستوفي شروط الأضحية، ويستثنى الخرفان، فمن المهم معرفة سن الحيوان قبل الذبح.

- اختيارها على أحسن صورة وأفضل حالة صحية، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب.

فحص الحيوان

- فحص الحيوان قبل الشراء، ومعرفة أن البائع يرفعه من قوائمه الأمامية، ويجعله مرتكزا على القوائم الخلفية، ما يعطي انطباعا شكليا خادع للمشتري، وممكن يضع ملح في أكل الحيوان حتى يشرب مياه ويزيد وزنه قبل البيع.

- الفحص بالعين المجردة، والتأكد أن الحيوان مسمّن بصورة جيدة، ومتميز وسط باقي الحيوانات بالحيوية والحركة النشيطة، لأن الكسل والخمول يدل على وجود متاعب صحية، حيث تكون العينان لامعتان ولا يوجد إصفرارا بهما أو في لحمية العين.

- إقبال الحيوان على تناول الأعلاف الخضراء أو المركزة، لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة.

- عدم وجود إسهال.

- تنفس الحيوان بشكل طبيعي، ولا يوجد كحة أو نهجان.

الفحص باليد

- فحص الرقبة والتأكد من خلوها من الدمامل، والخراريج، مع امتلائها باللحم.

- فحص الظهر، حيث يجب أن يكون مستويا وعريضا وممتلئا باللحم.

- فحص مقدمة الصدر.

- فحص الفم والحوافر، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية.