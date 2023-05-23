هل يجوز توزيع الأموال على الفقراء بدلا من أضحية العيد؟.. «الإفتاء» تجيب

مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2023، وزيادة أسعار الأضاحي هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، تساءل الكثيرون عن حكم توزيع الأموال على الفقراء والمساكين، بدلا من شراء الأضاحي، لنظرا لحاجة الكثيرين للأموال، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أضرت دول عالم عديدة، من بينها مصر، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

هل توزيع الأموال جائز بدلا عن الأضحية؟

وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤلا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بخصوص استبدال الأضحية بتوزيع الأموال على الفقراء والمساكين.

وأجابت «الإفتاء» على هذا السؤال، من خلال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتى الجمهورية، قائلا إنه في حال استبدل الأضحية بالأموال فإنها لا تكون أضحية، لكن إذا كان الشخص يرى أن هناك فقراء يحتاجون للأموال وليس لديه أموالا أخرى، فإنه في ذلك الحالة الأفضل أن يعطيهم المال ولا تجري الأضحية؛ وذلك لأن الأخيرة في الأصل سُنة كفاية عن النبي الكريم.

لا يجوز استبدال الأضحية بالمبالغ المالية

وأوضح «عاشور» خلال البث المباشر الذي أجرته دار الإفتاء سابقا، أن الأصل في الفقه أنه لا يجوز استبدال الأضحية بالمبالغ المالية، لكن إذا كان الناس في حاجة كبيرة إلى الأموال أكثر من اللحوم، فإنه يجوز أن يمنح الشخص الأموال، لكن لا تُحسب له أضحية، مؤكدا: «في حال إذا منحت الفقراء أموالا يكون لك ثواب كبير وأجر يفوق ذبح الأضحية؛ لأنك وقفت بجانب الفقراء والمحتاجين، لكن لن تُحسب لك أضحية».