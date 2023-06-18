موعد وأماكن ساحات صلاة العيد في الجيزة 2023.. اعرف توقيتها بالدقيقة

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444، اليوم وتحقق لديها شرعا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وغدا يكون أول أيامه، ليتبقى على عيد الأضحى 10 أيام فقط، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة موعد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة الجيزة.

أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في الجيزة 2023

ومديريات وزارة الأوقاف، بمحافظات الجمهورية هي الجهة المنوط بها تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023، وحددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة 2023، والتي تشمل المساجد الكبرى والساحات بالميادين الكبرى، ومراكز الشباب والنوادي، وجاءت على النحو التالي:

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الجيزة

وتشمل أماكن ساحات صلاة عيد الأضحي في الجيزة 2023، ما يلي:

- ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

- ساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

- ساحة مسجد عمر بن الخطاب بإمبابة.

- ساحة مسجد التقوى بشارع المشابك.

- ساحة مسجد أبو العباس بطريق كفر طهرمس.

- ساحة مسجد أبو بكر الصديق بزنين.

- ساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

- ساحة مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة.

موعد صلاة عيد الاضحي في الجيزة 2023

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة بأنها تكون في تمام الساعة 6.22.

كيفية صلاة العيد في المسجد

وأوضحت دار الإفتاء كيفية صلاة العيد في المسجد، وهي عبارة عن ركعتين، تتضمن الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون تكبيراتُ صلاة العيد تكون قبل قراءة القرآن.

كيفية صلاة العيد في المنزل للنساء

وفيما يتعلق بكيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في المنزل، أوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة أن تصلي العيد في البيت منفردة أو مع أهل بيتها، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد، وتكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، مشيرة إلى أنها تصلي ركعتين بـ7 تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم تجلس للتشهد وتسلم.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وبينت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أن تكبيرات عيد الأضحى تكون على النحو التالي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا.

لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد.

وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.