أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، ما جعل الكثير من يهتمون بمعرفة أماكن ساحات صلاة عيد الضحى في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك نظرا لأهمية صلاة العيد لجميع المسلمين.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظتي القاهرة والجيزة

بحسب المعلن فإن مديريات وزارة الأوقاف، في جميع المحافظات هي الجهة المنوط بها تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة والجيزة، والتي تتضمن المساجد الكبرى والساحات بالميادين الكبرى، ومراكز الشباب والنوادي، ووفق المتعارف عليه خلال صلاة عيد الفطر من العام الجاري، فأن أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 كالتالي:

- ساحة مصطفى محمود بالمهندسين.

- مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

- مسجد خالد بن الوليد بالكيت كات.

- ساحة شارع السكري في بين السرايات.

- مسجد عمر بن الخطاب بإمبابة.

- مسجد البدر بشارع البوهي.

- مسجد التقوى بشارع المشابك.

مسجد والتيسير والتوحيد بالتعاون.

- مسجد أبو العباس بطريق كفر طهرمس.

- مسجد الصالحين بشارع أبو الهول.

- مسجد أبو بكر الصديق بزنين.

- مسجد الرحمن بشارع سباق خليل.

- مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

- مسجد النور بطريق الكونيسة.

- مسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية.

- مسجد الشهيد زكريا بأرض العمدة.

- مسجد عباد الرحمن بشارع فضل السيسي.

- مسجد ذي النون بالمنيب.

- مسجد السلام بالمنيب.

- مسجد أبو هريرة بالمنيب.

- مسجد قباء بالمنيب.

- ساحات شوارع العدل وترسا، والمدبح بالمنيب.

- مسجد الحصري بأكتوبر.

- مسجد النور بأكتوبر.

- مسجد الأبرار بالحي السادس.