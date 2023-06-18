موعد وقفة العيد الكبير 2023.. باق أقل من 10 أيام

أقل من 10 أيام فقط تفصلنا عن حلول موعد وقفة العيد الكبير 2023، وفقا للحسابات الفلكية المعلنة من معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إذ يتطلع المسلمون في جميع ربوع الأرض متابعة صعود الحجيج إلى جبل عرفات، وأيضا لصيام يوم عرفة لغير الحجاج، قبل الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد وقفة العيد الكبير 2023

يأتي موعد موعد وقفة العيد الكبير 2023، الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وفقا للحسابات الفلكية، إذ من المتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم الأحد، ليصبح موعد وقفة العيد الكبير 2023، يوم الثلاثاء 27-6-2023، الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1444 هجريا، وسيعلن الموعد النهائي مساء اليوم، من جانب المملكة العربية السعودية، بعد الرؤية الشرعية.

موعد أول عيد الأضحى المبارك

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان، أنّه وفقا للحسابات الفلكية، فإنّ يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد يتغير الموعد بعد إعلان الرؤية الشرعية لولادة هلال شهر ذي الحجة.

موعد صيام التسع الأوائل من ذي الحجة

وحال جرى إعلان أن غدا الاثنين هو أول أيام ذي الحجة، يبدأ صيام التسع الأوائل من ذي الحجة، غدا.