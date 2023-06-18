«تضامن كفر الشيخ»: سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية غدا

أكد السيد مسلم مدير مديرة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، أن غداً الاثنين يكون سفر أول فوج لحجيج بيت الله الحرام، ضمن قرعة حج الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أنه جرى توفير كل السبل اللازمة لتسهيل إجراءات السفر حتى أداء مناسك الحج في السعودية.

الحجيج في محافظة كفر الشيخ

وأوضح «مسلم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نصيب محافظة كفر الشيخ من قرعة حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري 2023، بلغ 180 حاجا وحاجة، وجاءت من بينهم عدد 107 من السيدات، و77 من الرجال، علاوة على 3 مشرفين وقع عليهم الاختيار، وفقا للاختبارات التي أجريت داخل المؤسسة القومية لموسم الحج من العام الجاري.

سفر الفوج الأول من الحجيج في كفر الشيخ

وأشار إلى أن سفر الحجيج ضمن الفوج الأول يكون غداً الاثنين، يليه الثلاثاء الفوج الثاني والأخير لسفر الحجيج على دفعتين، لافتاً إلى أن عودة الحجاج إلى أرض الوطن ستكون يوم 13 من شهر يوليو المقبل.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سلم جوزات السفر نهاية الأسبوع الماضي لعدد 180 جواز على حجاج القرعة للجمعيات الأهلية بكفر الشيخ، وملابس الإحرام.