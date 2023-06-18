بالأسماء.. إعلان نتائج انتخابات الغرفة التجارية في كفر الشيخ

أسفرت نتيجة الانتخابات الأولية لمجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، عن فوز كل المهندس حاتم السعدي عبدالغفار، بـ 3567 صوتًا، والمهندس حجازي الشراكي بـ 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان، بـ 3259 صوتًا.

كما حصل أسامة عتمان على 3223 صوتًا، والكيميائي عبدالعال يوسف سليمة، 3044 صوتًا، ومحمد السيد الجراحي، 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، 2868 صوتًا.

فرز الأصوات للناخبين في كفر الشيخ

وكانت عمليات فرز وتجميع انتخابات الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، امتدت حتى اليوم الأحد، ليتم الإعلان عن النتائج المبدئية لعملية فرز الأصوات للانتخابات، حيث شهدت عملية الانتخابات السبت، إقبالاً متوسطا على مقار اللجان الرئيسية والفرعية البالغ عددها 13 لجنة، التي يتنافس في هذه الانتخابات 18 مرشحاً.

انتخابات الغرفة التجارية في كفر الشيخ اليوم الأحد

يذكر أن من لهم الحق في دخول انتخابات الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ 26 ألفاً و245 ناخباً.