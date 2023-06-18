تقرير لـ«مساء DMC» من حديقة حيوان الإسكندرية يكشف حقيقة الأسد الهزيل

بعد أن فجَّر برنامج «مساء DMC» قضية الأسد الهزيل بحديقة حيوان الإسكندرية على شاشته، وتلقى مداخلة هاتفية من الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أمس، نافيا صحة ما يتم تداوله من صور ومقطع فيديو.

المسؤولون عن حديقة حيوان الإسكندرية ينفون صحة ما تداول عن الأسد الهزيل

ووفقا لتقرير أعده برنامج «مساء DMC» اليوم عن الأسد الهزيل بـ حديقة الحيوان بالإسكندرية، وعلقت عليه الإعلامية إيمان الحصري خلال تقديمها للبرنامج، نفى فيه المسؤولين عن الحديقة الإدعاء بأن الأسود هزيلة.

زوار الحديقة: لا يوجد اهتمام بالحيوانات

توجهت كاميرات البرنامج صباح اليوم إلى موقع الحديقة للتصوير على أرض الواقع، وسؤال الزوار ليواجه ببعض الشكاوى، «لا يوجد اهتمام بالحيوانات والأسد هزيل» فيما قال زائر آخر، «أشعر أن الحيوانات مظلومة في الرعاية وجوعانه ومهملة»، وعبَّر آخر قائلاً «لا أشعر بأي نشاط من الحيوانات أو طاقة حتى مع محاولاتي لجعلها تتحرك.. ولا أعرف إن كان السبب مرض أو سوء تغذية».

مسؤولو الحديقة ردوا على ما يعتقده الزوار بأنه هزال أو إهمال بأنه غير ذلك تمامًا، نافين أي إدعاءات بقول أحدهم «الفيديو المسرب ليس له علاقة بالحديقة.. والأسود في الصور عمرها يقدر بـ 6 سنوات ونشيطة.. تتحرك بنشاط والأسد الهزيل لا يستطيع التحرك»، وآخر أكد «التغذية بحديقة حيوان الإسكندرية للأسود تأكل 7 كيلو من اللحوم لكل أسد ويتم تسبيحه قبل أن يتم عرضه للجمهور، وبيطريين يمروا لمتابعة حالاتهم الصحية».

وتابع «مساء DMC» بنهاية التقرير، أنَّ الفيديوهات التي التقطتها عدسات البرنامج تظل الحقيقة بين وجهتي النظر وعلى أرض الواقع هي الوثيقة المؤكدة ويملك الكل الحق في مراجعتها والحكم بنفسه.