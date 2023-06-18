كيف يتم تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية؟

مع اقتراب غرة الشهر الهجري خاصة المرتبطة بالأعياد الإسلامية، تكثر عمليات البحث عن كيفية رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية؟ خاصة وأن الغالبية من تلك الدول أعلنت أن موعد عيد الأضحي سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري.

وفيما يلي، تجيب «الوطن» عن السؤال الذي يشغل بال كثير من المسلمين في الوقت الحالي، وهو كيفية تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية شرعًا؟.. في السطور التالية:

كيفية رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية شرعا

تتراوح مدة الشهر الهجري ما بين 29 إلى 30 يومًا، حسب رؤية هلال الشهر الهجري، وتستطلع الجهات المعنية، والتي غالبا ما تكون «دار الإفتاء»، غرة الشهر الجديد، يوم 29 من الشهر الهجري، بعد صلاة المغرب مباشرةً.

وتطالب الهيئات المختصة المواطنين والجهات المعنية باستطلاع الهلال، وإبلاغ الجهة المختصة بالنتيجة.

ففي المملكة العربية السعودية، دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد 29/ 11/ 1444هجرية، حسب تقويم أم القرى، الموافق 18/ 6/ 2023.

بينما في مصر، تستطلع دار الإفتاء، من خلال 13 هيئة شرعية لديها، هلال شهر ذي الحجة، اليوم الأحد.

موعد عيد الأضحى في الدول العربية

ووفق المعلن من الهيئات المختصة، فقد ثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة مما يعني أن غداً الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو هو يوم وقفة عرفات، بينما يبدأ أول أيام الأضحى الأربعاء 28 من الشهر ذاته.