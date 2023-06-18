كم باقي على عيد الأضحى 2023؟.. «الإفتاء» توضح بعد استطلاع هلال ذي الحجة

يعيش المسلمون أجواء مباركة في تلك الأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، حيث يكثرون من الصلاة والصوم والعبادة لفضل تلك الأيام عن غيرها، ولارتباط عيد الأضحى بشعائر دينية مهمة وهي موسم الحج وذبح الأضاحي، يهتم بمعرفة موعد العيد وكم باقي على عيد الأضحى 2023 من الأيام.

كم باقي على عيد الأضحى 2023؟

ووفقا لرؤية هلال شهر ذو الحجة والحسابات الفلكية المرتبطة به، يمكننا معرفة كم باقي على عيد الأضحى 2023 من الأيام، لإقامة الشعائر المرتبطة بذبح الأضاحي وموسم الحج والاستمتاع بالإجازة بصحبة الأهل والأصدقاء.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الأضحى المبارك 2023 أنه يوافق يوم الأربعاء 28-6-2023، وصلاة عيد الأضحى في القاهرة تكون الساعة 6:21 صباحا بالتوقيت الصيفي، ليكون عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى 11 يومًا فقط.

رؤية هلال ذو الحجة 2023

وتستعد دار الإفتاء اليوم الاستطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة لتحديد غره شهر ذو الحجة وموعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وموعد وفقة عرفات وموعد عيد الأضحي.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وطبقا للحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:38 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 الموافق 18/6/2023.

رؤية هلال ذي الحجة

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، ويبقى الهلال الجديد في سماء المحافظات لمدد تتراوح بين «31 -37 دقيقة».

وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «7 - 44 دقيقة»، وتكون غرة شهر ذو الحجـة 1444 فلكياً يوم الإثنين 19-6-20203، وتكون وقفة عرفات لعام 1444 فلكياً يوم الثلاثاء 27-6-2023، ويكون موعد عيد الأضحى المبارك 2023 لعام 1444 فلكياً يوم الأربعاء 28-6-2023.