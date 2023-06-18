تحري هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية.. ثبوت الرؤية بمصر والسعودية

تعمل مختلف الدول العربية، اليوم الأحد، على تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية، من أجل معرفة موعد عيد الأضحى المبارك، ويوم الوقوف بعرفة، الركن الأعظم في مناسك الحج.

وقبل قليل، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ومصر أن غرة شهر ذي الحجة، غداً الاثنين، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو الأربعاء 28 يونيو 2023، بعد ساعات من إعلان كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 هجرياً، لذا سيكون الخميس 29 يونيو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول الإسلامية.

رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية

وتراقب الدول العربية والإسلامية هلال شهر ذي الحجة 1444، عبر استخدام التلسكوبات والأدوات المتخصصة، ويشارك في أعمال التحري فريق من خبراء وعلماء فلك ومفتين معتمدين، من أجل الحصول على درجة دقة كبيرة، لتحري بداية شهر ذي الحجة، خاصة لمعرفة موعد يوم عرفة وعيد الأضحى.

تحري هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية

يكون عيد الأضحى غالباً في نفس اليوم في الدول العربية والإسلامية إلا في بعض الاستئناءات، ويتم رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية من أجل معرفة موعد الحج وأيام التشريق، التي يتم ذبح فيها الأضاحي عند المسلمين، بحسب تعاليم الدين الإسلامي.

تحري هلال شهر ذي الحجة 1444 في مصر

وتتوافق رؤية هلال الشهر الهجري في مصر مع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444 في الدول العربية، مع رؤية السعودية، لذا فإن أول يوم من شهر ذي الحجة في مصر، سيكون غداً الاثنين، على أن تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، ويوم الأربعاء 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تحري هلال شهر ذي الحجة 1444 في الجزائر

وتتحرى معظم دول العالم، ومنها الجزائر، هلال شهر ذي الحجة اليوم الأحد، 18 يونيو، الموافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هجرية.