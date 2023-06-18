أحدث ظهور لـ نورا في عيد ميلادها.. ومي نور الشريف: «حتة من روحي»

احتفلت الفنانة نورا، بعيد ميلادها الـ69، صباح اليوم الأحد، بصحبة شقيقتها الفنانة بوسي، وابنتيها مي وسارة نور الشريف، وذلك في أجواء عائلية داخل المنزل.

ونشرت مي نور الشريف، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها ونورا، على هامش الاحتفال بعيد ميلاد، وعلقت عليها قائلة: «كل لحظة في العمر وأنتي طيبة وسعيدة ومرضية يا روح قلبي.. يا خالتي لقباً وأمي وصحبتي وضهري والسند قلباً يا حتة من روحي.. بحبك فوق ما تتخيلي.. ربي يرضى عليكي ويسعد قلبك يا رؤة القلوب».

وحرص قطاع كبير من الجمهور، على الاحتفال بعيد ميلاد نورا، حيث قالت إحدى المتابعات: «كل سنة وأنتي جميلة الجميلات حبيبة الكل الجميلة نورا بخير وصحة وسعادة.. بتمنى نرجع نشوفها تانى حتى لو لقاء تليفزيونى»، فيما قالت أخرى: «كل سنة وهي بكل خير وصحة وسعادة من فضلك وصلي لها كل الحب وسلام خاص وأني بحبها أوي وربنا يسعدكم ويحفظكم لبعض».

يذكر أنّ آخر أعمال الفنانة نورا، كانت من خلال فيلم الهاربان، الذي عُرض عام 1993، والذي تدور أحداثه حول اتهام محروس ظلمًا في قضية قتل، فيهرب من قريته هو وزوجته. وعندما ينجح الاثنان في إنقاذ سيدة متزوجة من محاولة بعض الشبان الاعتداء عليها، يكافئهما الزوج بتوفير عمل لهما، فهل يستمرا؟.