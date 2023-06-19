تستعد مديرية أوقاف البحر الأحمر، بتجهيز أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى 2023 في البحر الأحمر 2023، بعدة حملات تطهير وتعقيم المساجد، وتوفير أماكن للسيدات مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال بالتنسيق والتعاون مع صحة البحر الأحمر والوحدات المحلية للمدن وذلك بناء على توجيهات وزارة الأوقاف.

أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في البحر الأحمر 2023

كشفت «أوقاف البحر الأحمر» في بيان، أن أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في البحر الأحمر 2023 هي نفس المساجد التي تم تخصيصها لأداء صلاة عيد الفطر وعددها 212 مسجدًا و10 ساحات، بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى

َوأشارت إلى أن مساجد صلاة العيد في البحر الأحمر تشمل 110 مساجد في مدينة الغردقة الغردقة و22 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و18 مسجدًا في مدينة سفاجا و20 مسجدًا في مدينة القصير، و10 مساجد في مرسى علم و14 مسجدا في حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر، وذلك بالإضافة إلى 10 ساحات، موزعة كالآتي: 3 ساحات بمدينة رأس غارب وساحة بمدينة سفاجا و4 ساحات بمدينة القصير وساحتان بحلايب وشلاتين.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وأشار محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التكبير في عيد الأضحى سنة ويبدأ من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وينتهي بعصر الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق.

صيغة التكبير في عيد الأضحى

وصيغة التكبير هي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.