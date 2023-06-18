موعد وأماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة 2023.. اعرف صيغة التكبيرات

10 أيام فقط تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، حيث استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444، اليوم وتحقق لديه شرعا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وغدا يكون أول أيام.

ويعد إعلان دار الإفتاء غدا غرة شهر ذي الحجة، إيذانا بقدوم عيد الأضحى 2023، وهو ما جعل الكثيرين يهتمون بمعرفة موعد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة القاهرة.

أماكن ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2023

وتعد مديريات وزارة الأوقاف، في جميع المحافظات هي الجهة المنوط بها تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023، وحددت مديرية الأوقاف أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة 2023، والتي تتضمَّن المساجد الكبرى والساحات بالميادين الكبرى، ومراكز الشباب والنوادي، على كالتالي:

- ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة

- ساحة مسجد عمرو بن العاص.

- مسجد الحسين.

- مسجد الصديق بشيراتون.

- مسجد السلطان حسن.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2023

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة بأنها تكون في تمام الساعة 6.21.

كيفية صلاة العيد في المسجد

وأوضحت دار الإفتاء كيفية صلاة العيد في المسجد، وهي عبارة عن ركعتين، يصلي المسلم في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ثم يركع، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون تكبيراتُ صلاة العيد تكون قبل القراءة.

كيفية صلاة العيد في المنزل للنساء

وحول كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في المنزل، أوضحت دار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة أن تصلي العيد في البيت منفردة أو مع أهل بيتها، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد، وتكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، مشيرة إلى أنها تصلي ركعتين بـ7 تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم تجلس للتشهد وتسلم.

وأوضحت دار الإفتاء، كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في المنزل، وهي ركعتان، تفتتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ ما تيسر لها من القرآن جهرا، تتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية، تكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم تقرأ، وتتم الركعة، وتجلس للتشهد وتسلم.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أن تكبيرات عيد الأضحى تكون على النحو التالي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا.

لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد.

وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.