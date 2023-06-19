حماقي يتألق بحفل خريجي الجامعة الأمريكية.. ويداعب أصغر عازفة جيتار بفرقته

أحيا الفنان محمد حماقي، حفل خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، دفعة 2023، وسط أجواء من البهجة والفرحة للخريجين من مختلف دول العالم.

وقع اختيار حماقى لإحياء الحفل الاستثنائي بناء على رغبة الخريجين بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية لمشاركة نجمهم المفضل في يوم مميز وخالد من ذكريات حياتهم الأكاديمية.

حضر «حماقي» بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر وكان من ضمن الحضور الإعلامي الكبير ممدوح موسى والفنان تيام قمر نجل الفنان مصطفى قمر وطارق شقيق حماقي.

وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح اشتعلت وصلات الغناء المتتالية للخريجين على أغاني "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا".. وغيرها تلبية لرغبات الجمهور.

تخلل الحفل كلمة تهنئة من حماقى للخريجين بالإضافة إلى تحية خاصة للنادي الأهلي قائلا: "مبروك للأهلي الـ 11".

كما شاركت الطفلة كميلة ابنة الجيتاريست شريف سعيد بالعزف على الجيتار بجوار الفرقة الموسيقية وحرص حماقى تلقينها النغمات ومداعبتها وطالب الجمهور بتوجيه تحية لها باعتبارها أصغر عضو بالفرقة.

على جانب آخر يستعد حماقي لجولة حفلات عيد الأضحى بالكويت يوم 29 يونيو الجارى ولبنان في الأول من يوليو المقبل.

وكانت آخر حفلات حماقي بمدينة جدة السعودية، وتم تصنيفه الأضخم جماهيريا حيث تخطى الحضور من مختلف الجنسيات العربية الطاقة الاستيعابية للمسرح.

وشارك حماقي جمهوره، أول فيديو موسيقي بتقنية الذكاء الاصطناعي «ai» من حفل جدة ليعد بذلك أول مطرب عربي يدخل هذه التقنية حيث ظهر من خلال الفيديو بمظهر الفرعون المصري أثناء دخوله حفله الأخير.

ونشر حماقي الفيديو عبر «إنستجرام»: «وكتب أول بكرة من إنتاج الذكاء الاصطناعي، ما رأيك؟ الذكاء الاصطناعي تقنية AI».