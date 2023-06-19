معلومات عن مدرسة مياه الشرب والصرف بأسيوط.. تضم 3 تخصصات بمجموع 260 درجة

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن مدارس بديلة عن الثانوية العامة والتي يأتي في مقدمة تلك المدارس مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والتي تخدم محافظات الصعيد.

معلومات عن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

وفيما يلي أبرز معلومات عن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والتي تقبل طلاب محافظات الصعيد.

- تقع المدرسة بمدينة أسيوط الجديدة بالحي الثاني بجوار مدرسة اللغات (التجريبي).

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 260 درجة.

- تقبل طلاب الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية بنسبة 5% من محافظات أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

- المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين فقط ويرتدي طلابها الزي الموحد.

مدرسة ثانويه فنية نظام ثلاثة سنوات

- هي مدرسة ثانويه فنية نظام ثلاثة سنوات بعدها يمنح الخريج شهادة دبلوم فني مياه شرب وصرف صحي.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية بما يعادل 93%؜ فيما أعلى والأولوية للمجموع الأعلى.

- يكون التقديم إليكترونيا عن طريق الإنترنت وبعد ذلك اختبارات تحريرية واختبارات كمبيوتر وبعدها يتم تحديد الطلبة الناجحين وبعدها يتم المقابلة الشخصية وبعد ذلك يتم الإعلان عن الطلبة الناجحين.

- يتم القبول للأعلى مجموع طبقا (لمجموع الاختبارات الإليكترونية والتحريرية + درجه المقابلة الشخصية + درجة الشهادة الإعدادية).

- يدرس الطالب مواد المدارس الفنية ويقوم بتدريسها معلمي التربية والتعليم بالإضافة إلى مواد تخصصية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي يقوم بتدريسها مهندسين وكيميائيين على أعلى مستوى من شركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

- تضم المدرسة 3 تخصصات ويكون التخصص في الصف الثالث وهي تخصصات معالجة وضبط جوده مياه الشرب وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

- يتم تدريب الطلبة في الإجازة الصيفية لمدة 6 أسابيع في المحطات والشبكات والمعامل التابعة لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

- إذا حصل الطالب على تقدير عال من الممكن أن يدرس مواد المعادلة ويلتحق بكلية الهندسة إذا تخطى المعادل والمدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم الفني بأسيوط.