محافظ أسيوط: انتهاء أعمال رصف كوبري فزارة بمدينة القوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة، وفقاً للخطة الموضوعة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030.

تحسين جودة الحياة اليومية

ولفت إلى العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق في القطاعات المختلفة خاصة في قطاع الرصف لما لها من الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وهو ما يظهر جلياً في انتهاء أعمال رصف كوبري فزارة على الترعة الإبراهيمية بمركز القوصية، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة والمرور الميداني على أعمال الرصف لمتابعة مراحل العمل ومعدلات الإنجاز والاطمئنان على التنفيذ طبقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

السيولة المرورية

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز، بإنهاء أعمال إعادة رصف كوبري فزارة على الترعة الابراهيمية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وفتح محاور جديدة تحد من الاختناقات المرورية بالشوارع وتسهيل الحركة والنقل والانتقال، وذلك بإشراف مصطفى حسن عرابي نائب رئيس المركز، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بناء على توجيهات محافظ أسيوط بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الخطة الاستثمارية الموحدة

كما تضمنت أعمال إعادة الرصف التي نفذتها الوحدة المحلية خلال الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 2022 / 2023، شبكة موسعة من الطرق، منها طريق بلوط منشأة خشبة بطول 4.5 كيلو، وطريق منشأة خشبة - كوبري أبو كليلة بالتتالية بطول 4.8 كيلو، بالإضافة إلى طريق طراد النيل وهو رصف إنشائي جديد للطريق بطول 4.25 كيلو، فضلاً عن عدد من الشوارع داخل مدينة القوصية.