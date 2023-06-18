انطلاق المؤتمر العلمي الأول لإدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط

انطلق بجامعة أسيوط المؤتمر العلمي الأول لإدارة مكافحة العدوي بمستشفيات جامعة أسيوط بعنوان «التحديات والمستجدات في مجال مكافحة العدوي»، الذي يمتد على مدار يومي 18 19 من شهر يونيو الجاري، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

سلامة المرضى وسلامة العاملين

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إن أهمية المؤتمر تأتي من أهمية التعرف على أهم المستجدات العلمية فيما يخص سلامة المرضى وسلامة العاملين الصحيين وسلامة البيئة والمجتمع أثناء حدوث أي جائحة صحية، مؤكدا دور المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الطبية لملايين من المترددين عليها للارتقاء بمستوي المنظومة الطبية بالجامعة.

وأوضح أن إدارة مكافحة العدوي لها دور في الحد من انتشار مختلف الأمراض، مشيداً بفريق الإدارة ومجهوداتهم المبذولة في الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض، وتسليط الضوء على كل ما هو جديد في مجال مكافحة العدوي ورفع وعي شباب الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية من خلال تلك اللقاءات والفعاليات العلمية.

تطوير الخدمات الصحية والعلاجية

وأكد الدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص مستشفيات أسيوط الجامعية على تحقيق سياسة واضحة تهدف إلي تحسين وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لملايين من المرضى، مشيداً بإدارة مكافحة العدوي وتعاونها المثمر مع وزارة الصحة ومختلف أقسام الكلية والمستشفيات الجامعية.

المهارات الإكلينيكية للأطباء

أكد الدكتور علاء عطية حرص كلية الطب علي دعم كافة الأنشطة العلمية التي تقدم أحدث المستجدات العلمية في مختلف التخصصات الطبية، مما يكون له دور مهم في صقل المهارات الإكلينيكية للأطباء المشاركين من كافة المحافظات، وهو ما يرفع مستويات الخدمات الصحية ويؤدي إلي انتظام الإنتاج الأكاديمي والبحثي ومواكبة أحدث طرق التشخيص والعلاج في هذا المجال، مشيداً بإدارة مكافحة العدوي التي تبذل جهداً واضحاً لتوعية الكادر الصحي، وإعداد السياسات، وبرامج مكافحة العدوي لتقليل العدوي بالمستشفيات. وأعرب الدكتور محمد زين عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، خاصةً وأن مديرية الشئون الصحية بأسيوط يربطها تعاون قوي ومثمر مع إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية،

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة راشد أن المؤتمر يتضمن 3 جلسات، يحاضر فيها نخبة من ضيوف المؤتمر إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، حيث تناولت الجلسة الأولى؛ رؤية ورسالة إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، من خلال عدة محاضرات هي: مراحل تطور إدارة مكافحة العدوى والتحديات الموجودة وكيفية مواجهتها للدكتورة هبة راشد، ودور المجلس الأعلى للجامعات في تطوير وحدات مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية للدكتورة غادة إسماعيل، وتطبيق معايير الجهاز في مجال مكافحة العدوى للدكتورة إيمان عفيفي.