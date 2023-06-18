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أحمد المنشاوي: نسعى لمضاعفة الدارسين بجامعة أسيوط الأهلية وزيادة البرامج

كتب:

حسن عبد النعيم
06:38 م | الأحد 18 يونيو 2023
جانب من لقاء رئيس الجامعة

جانب من لقاء رئيس الجامعة

عقدت لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية، اجتماعا، برئاسة الدكتور  أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في إطار حرص إدارة جامعة أسيوط على تقديم الدعم الأكاديمي الإداري واللوجستي اللازم لاستمرار العملية التعليمية بكليات الجامعة الأهلية على النحو الأمثل.

وأوضح «المنشاوي» استمرار سعي إدارة الجامعة على تسخير الإمكانيات اللازمة من أجل مضاعفة عدد الدارسين بالجامعة الأهلية، وزيادة عدد البرامج الدراسية المقدمة بها، حيث بدأت الدراسة في العام الجامعي 2022 / 2023 متضمنة 11 برنامجاً دراسياً في 7 كليات عملية ونظرية.

الساعات المعتمدة

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول أعمال الجلسة، التي تضمنت النظر في تحديد مقابل الساعة المعتمدة للمقررات الدراسية المطروحة للدراسة والامتحان بالفصل الدراسي والفصل الصيفي، ومناقشة المقابل المالي لأسطوانات مقررات كليات جامعة أسيوط الأهلية، ومتابعة الإجراءات الجاري اتخاذها لاعتماد عدد من البرامج الدراسية الجديدة.

 

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