حالة الطقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاتنين، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على كل الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائل للحرارة ليلاً على كل الإنحاء.

رياح وأمطار وتحذيرات من أشعة الشمس

ومن المتوقع في حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواح الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يساعد عل تلطيف الأجواء ليلاً، كما توجد فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 33 - 22

- بنها 32 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 31 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 32 - 21

- طنطا 31 - 20

- دمياط 27 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 32 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 28 - 20

- رفح 27 - 21

- رأس سدر 35 - 25

- نخل 33 - 18

- كاترين 31 - 14

- الطور 37 - 26

- طابا 33 - 24

- شرم الشيخ 37 - 27

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 21

- مطروح 26 - 20

- السلوم 27 - 21

- سيوة 32 - 23

- رأس غارب 37 - 26

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 37 - 28

- شلاتين 37 - 27

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 32 - 20

- بني سويف 33 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 28

- الأقصر 39 - 29

- أسوان 40 - 29

- الوادي الجديد 39 - 30

- أبو سمبل 41 - 30