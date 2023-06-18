المخرج مجدي أحمد علي: مصر كانت مظلمة فكريا في فترة حكم الإخوان

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت تجهز لقمع نمط حياة المصريين، ولكن المصريون خرجوا ضدها في ثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف «علي» في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»: «في فترة حكم هذه الجماعة، كانت مصر مظلمة فكريا، وجدنا وجوها غريبة تخرج في وسائل الإعلام، وطالب أحد الأشخاص بتغطية التماثيل، وقال آخرون إن الحضارة الفرعونية كافرة، وفكر البعض في دفن التماثيل.. قالوا أشياء لا تخطر على بال بشر، وضد أبسط القيم الإنسانية والحضارية في التاريخ، نتحدث عن ظلام كامل».

وتابع المخرج، أنّ ثورة الشعب المصري ضد الإخوان معجزة بكل المقاييس، لافتًا إلى أنه كان موجودا في ميدان التحرير في جمعة قندهار وأحسّ بفجيعة، وأن مصر مقبلة على فترة زمنية فظيعة، وكانت الجماعة تملأ الشارع وينظر أعضاؤها إلى الناس كأنهم أغراب، وبالتالي، فإن هذه الجمعة كانت بائسة لأي متأمل في الشأن المصري، فلم يكن يستقيم أن يحكم مصر هذه الجماعة.

وواصل: «في فترة جمعة قندهار، تمكنت الجماعة الإرهابية كثيرا من مفاصل الدولة وانخرطت في المنظمات الشبابية والنوادي، وكان جمعة قندهار تكثيفا لهذه الحالة.. تشاجرت أنا وأخي مع عدد كبير من السلفيين في هذا اليوم، لم نكن ندرك وقتها أن ثورة يناير أختطفت إلا بعد هذه الأحداث».