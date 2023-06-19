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معلومات عن الشيف اللبناني رمزي شويري بعد رحيله.. حقق كتابه أعلى المبيعات

كتب:

أبانوب رجائي
01:55 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
رمزي شويري

رمزي شويري

توفي أمس الشيف اللبناني رمزي شويري بأزمة قلبية مفاجئة، ولم يتم تحديد موقف الجنازة أو العزاء حتى الآن، وبدأ جمهور السوشيال ميديا يبحث عن من هو الشيف اللبناني رمزي شويري، ويرصد لكم "الوطن" من هو الشيف اللبناني رمزي شويري في السطور التالية.

معلومات عن الشيف اللبناني رمزي شويري

ظهر رمزي في التسعينات على شاشة قناة "المستقبل"، وكان أول من أدخل المشاركات الهاتفية في برامجه مما جعل بعدها عدد  كبير من البرامج تعتمد على هذا النهج في حلقاتها. 

وله العديد من المؤلفات في الطبخ ومن بينها "الشيف رمزي من تراث لبنان" وحقق الكتاب نسبة مبيعات عالية للغاية.

يذكر أن الشيف رمزي توفى أثر أزمة قلبية مفاجئة وأعلنت صفحاته الرسمية خبر الوفاة، فكتبت الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى الشيف رمزي شويري، في بيروت، لبنان، الأحد 18 يونيو 2023».

شيرين عبد النور تنعي الشيف اللبناني رمزي شويري

ونعى الراحل عدد من الفنانين ومن بينهم سيرين عبد النور فكتبت عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: خبر محزن شيف رمزي الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء.

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