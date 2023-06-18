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وفاة معلمة نتيجة أزمة قلبية حادة داخل لجنة ثانوية عامة في القاهرة الجديدة

كتب:

إسراء سليمان
11:12 ص | الأحد 18 يونيو 2023
نقابة المعلمين

نقابة المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، بوفاة المعلمة أمل فتحي عبدالله عبيد أثناء أداء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، نتيجة أزمة قلبية حادة، وتمّ نقلها إلى مستشفى القاهرة الجديدة، لمحاولة إسعافها، ولكن وافتها المنية.

ووفق بيان أصدرَته النقابة العامة للمهن التعليمية، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كرم عبداللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة في مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم وسرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، داعيًا المولى عز وجل أنَّ يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.