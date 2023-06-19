تفاصيل الشكل النهائي لعملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية.. عليها صورة مسجد محمد علي

يبحث المواطنون عن تفاصيل الشكل النهائي لعملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك الذي يحل بعد أيام، إذ تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لطرح العملة البلاستيكية الجديدة، خلال أيام.

تفاصيل الشكل النهائي لعملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية

فئة الـ 20 جنيهًا البلاستيكية عليها صورة لمسجد محمد علي، وهو أحد المساجد الأثرية المهمة والشهيرة بالقاهرة، وأنشأه محمد علي باشا، ويعد أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية، التي استخدمت في تزيين وجه عدة عملات ورقية وفضية على مدار عدة عصور.

وكان المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، قد صرح العام الماضي، بأنه كانت هناك تجهيزات خاصة بالبنك المركزي لإصدار الـ 20 جنيهًا البلاستيكية، مثلما تم إصدار الـ10 جنيهات.

مميزات النقود البلاستيكية

وتتميز النقود البلاستيكية بعمر افتراضي أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر العملات الورقية الأخرى، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وصديقة للبيئة، ويصعب تزييفها أو تزويرها.