10 معلومات عن العملات البلاستيكية قبل طرحها رسميا: يصعب تزويرها «صور»

يستعد البنك المركزي المصري، لطرح العملات البلاستيكية، التي أعلن عنها منذ أشهر، وأعلن عن طرحها مطلع نوفمبر الجاري، وبدأ «المركزي» أولى خطوات العمل على طرح العملة الجيدة من خلال سحب 1.8 مليار جنيه فئة 10 و20 جنيها من السوق.

العملات البلاستيكية

وتستعرض الوطن في هذه السطور التالية، معلومات عن العملة البلاستيكية الجديدة:

1ـ مصنعة من البوليمر، وهو بلاستيك رقيق ومرن.

2ـ تتميز بأنها أكثر أمانا ومحسّنة، ما يجعل الصور مجسمة.

3ـ يصعب تزويرها مقارنة بالأوراق النقدية التقليدية.

4ـ تعد العملات البلاستيكية أكثر صداقة للبيئة.

5ـ تتميز بأنها أنظف لأن سطحها أكثر نعومة.

6ـ العملات البلاستيكية الجديدة مقاومة للأوساخ والرطوبة.

7ـ تمثل العملات البلاستيكية الجديدة 2.5 ضعف العمر الافتراضي للعملة الورقية التقليدية المصنوعة من القطن.

8ـ يتم طرحها في الفترة التجريبية الأولى من فئة الـ 10 و20 جنيها.

9ـ إصدار باقي الفئة من العملات البلاستيكية بعد دراسة ردود الأفعال.

10ـ المملكة العربية السعودية أول دولة عربية أصدرت عملة نقدية مصنوعة من البوليمر فئة 5 ريالات.

النماذج المتداولة للعملات البلاستيكية مبدئية

وأوضح مصدر بالبنك المركزي المصري، أن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير، وهذه النماذج واحدة من نماذج متعددة يجري تصميمها للعملات البلاستيكية المقرر طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية الجديدة مصممة من 13 طبقة.

مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة

وفي السياق ذاته، قال محافظ البنك المركزي، في وقت سابق، إن خطوات إنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، تأتي بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، وتضم المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية 4 خطوط إنتاج، وتطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية.