ضبط متهمين بسرقة عملات ومنازل في الشروق والشرابية

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، بتهمة ارتكاب واقعة سرقة عملات محلية وأجنبية، ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزته أجنة حديدية مستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب التسلق وكسر الخزينة، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال عرض موتور غسالة، وموتور ثلاجة، وبطارية سيارة، وشاشتي عرض جهاز ريسيفر مجهولين المصدر، على أحد أصحاب محلات الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا فرديا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب، وأقر بأنّ المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.