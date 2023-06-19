انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية.. عيار 21 يفقد 15 جنيها

تراجعت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى لتعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات الليلة الماضية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 15 جنيها في الساعات الأولى من اليوم، ووصل سعر الجرام لنحو 2235 جنيهًا، مقابل 2250 جنيهًا أمس.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، كالتالي: «2554 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2235 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 1916 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و880 جنيها».

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا لتسجل نحو 1958 دولارًا أمريكيًا للأوقية.