استقرار ملحوظ في سعر الذهب بالصاغة اليوم.. عيار 21 يسجل 2250 جنيها

شهد سعر الذهب في الصاغة اليوم الأحد، استقرارًا خلال منتصف التعاملات، ومن بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات بورصة أسعار الذهب، والغرف التجارية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2250 جنيها.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الأحد خلال منتصف التعاملات، نرصدها في السطور التالية بالتفاصيل، وفقا لشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم، خلال منتصف التعاملات باستقرارًا في الصاغة، إذ أنه يعد الأكثر نقاءً في الأعيرة، وسجل 2571 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسعر الذهب عيار 21 اليوم، بـ2250 جنيها، بالنسبة للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم، خلال منتصف التعاملات 1929 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 بـ1500 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1286 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وعن سعر جنيه الذهب اليوم، بـ18000 جنيه للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1958 دولارًا أمريكيًا.