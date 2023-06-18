سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 2250 جنيهاً

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في الصاغة، استقرارًا في ختام التعاملات ومنذ التعاملات الصباحية، بعد حدوث انخفاض في الأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك بحسب عمرو الغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، وبيانات بورصة الذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر، اليوم الأحد في الصاغة، 2250 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

ويمكن التعرف على سعر الذهب اليوم الأحد، في الصاغة، خلال ختام التعاملات، بحسب العيار في السطور التالية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وبالنسبة لسعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، في الصاغة اليوم الأحد، بلغ 2571 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام التعاملات 1929 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسعر الذهب عيار 14 بـ1500 جنيه، وجرام الذهب عيار 12 بـ1286 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وعن سعر جنيه الذهب، سجل في ختام التعاملات استقرارًا، بـ18000 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وجاء سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1958 دولارًا أمريكيًا.

ونصح عمرو الغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، عبر «الوطن»، بأن الفترة الحالية مناسبة لشراء الذهب نظراً لانخفاضه الأيام الماضية.