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هل الوقت مناسب لشراء الذهب بعد استقرار الأسعار؟.. الشعبة تجيب

كتب:

منة العشماوي
05:54 م | الأحد 18 يونيو 2023
أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار

أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية وفي منتصف تعاملات اليوم الأحد، بعد موجة تراجعات في أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، بحسب ما ذكر عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف المغربي في تصريحات لـ«الوطن»، عن الأسباب وراء الانخفاض والاستقرار، كما أجاب على سؤال ما إذا كان الوقت الحالي مناسباً لشراء الذهب أم لا؟.

أسباب استقرار وانخفاض الذهب هذه الفترة

ذكر عضو شعبة الذهب أن تراجع أسعار الذهب، خلال الفترة الماضية، يعود إلى انخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية، وكذلك انخفاض الطلب على المعدن الأصفر، مع وفرة المعروض، مما أدى إلى استقرار الأسعار، بالإضافة إلى أن اليوم الأحد إجازة في سوق الصاغة.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

وأكد «المغربي» أن هذه الفترة مناسبة وفرصة بشكل كبير لشراء الذهب، لأن الوقت الحالي يشهد أسعار جيدة بالنسبة للمعدن الأصفر.

وأوضح عضو شعبة الذهب أنه بشكل عام، فإن المواطن الذي يمتلك فائضاً من المال، يعمل على شراء الذهب في أي وقت، من أجل الاستثمار على المدى البعيد، والبيع لا يحدث إلا في حالات الضرورة.

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بقلم منة العشماوي