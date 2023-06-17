السكة الحديد تعلن بدء تشغيل قطارات النوم على خط «القاهرة - مرسى مطروح»

أعلنت هيئة السكك الحديدية، اعتبارا من اليوم السبت، تشغيل قطار نوم 773 / 772 القاهرة/ مرسى مطروح، أيام السبت والاثنين والأربعاء، بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف إسبانى أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بتركيب 9 عربات مكيفة، على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً.

تشغيل قطارات جديدة

قالت الهيئة في تقرير لها، إنه اعتبارا من غد الأحد، يتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة مطروح، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف إسباني أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءا، ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.

أسعار قطارات «القاهرة – مرسى مطروح» النوم

وعن أسعار قطارات «القاهرة – مرسى مطروح» النوم، تبلغ سعر تذكرة القطار مفرد 600 جنيه، وسعر التذكرة مشترك 400 جنيه، وسعر التذكرة طفل 300 جنيه.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة السكك الحديدية، متوسط تأخيرات القطارات اليوم على مختلف الخطوط للوجهين البحري والقبلي:

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.