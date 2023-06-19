«العامة للاستثمار» تتصدر مؤشر الممارسات البيئية والحوكمة العالمي

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، احتلت المركز الأول في مؤشر «الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة»، ضمن 74 وكالة استثمار من مختلف دول العالم، وفقًا للاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار في 2023.

مشروع كمبوند الخيالة بمحافظة القاهرة

أوضح مركز المعلومات عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن مشروع كمبوند الخيالة بمحافظة القاهرة، أحد مشروعات الدولة الهادفة للقضاء على العشوائيات وتوفير مساكن آمنة، لافتا إلى أنه جرى إنشاؤه في منطقة «السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة».

مشروع كمبوند الخيالة

ولفت إلى أن مشروع كمبوند الخيالة، يتكون من 42 عمارة سكنية، بتقسيم دور أرضي و9 أدوار متكررة لكل مبني، وبإجمالي 2268 وحدة سكنية، ويخدم كل عمارة 2 أسانسير، إضافة إلى منطقة الخدمات التي تضم «مسجد، كنيسة، مركز إسعاف، نقطة شرطة، نقطة إطفاء، مكتب بريد، مركز شباب وحديقة عامة».