محافظة القاهرة تكشف بالأرقام تكلفة القضاء على العشوائيات في العاصمة

حظيت محافظة القاهرة بنصيب كبير من مشروعات الدولة للتصدي للعشوائيات وتشييد مشروعات إسكان بديل، حيث ضمت العاصمة 60 منطقة غير آمنة، يتطلب تطويرها 63 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن آمن وحياة كريمة للمواطنين، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بالعاصمة لاستيعاب سكان العشوائيات والمناطق الخطرة وفقًا لبيان صادر عن محافظة القاهرة ما يلي:

خطة القضاء على العشوائيات

الأسمرات تضم 18 ألف و500 وحدة سكنية.

روضة السيدة 330 وحدة.

المحروسة 1و2 تضم 4900 وحدة سكنية.

مشروع معا بالسلام يضم 4400 وحدة سكنية.

أهالينا 1و2و3 تضم 3456 وحدة.

مشروع الخيالة يشمل 2500 وحدة سكنية.

مشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء بتكلفة 58 مليون جنيه.

مشروع تطوير منطقة عزبة خير الله بتكلفة 50 مليون جنيه.

22 منطقة غير مخططة يتم تطويرها بحلوان والمعصرة بـ150 مليون جنيه.

تكلفة مشروعات الإسكان البديل بالقاهرة

الأسمرات 1و2 بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.

الأسمرات 3 بتكلفة 1.75 مليار جنيه.

مشروع أهالينا 1 بتكلفة 600 مليون جنيه.

مشروع أهالينا 2 بـ700 مليون جنيه.

مشروعات الإسكان

مشروع المحروسة 1و2 بتكلفة 940 مليون جنيه.

مشروع روضة السيدة 1 بتكلفة 330 مليون جنيه.

مشروع معا بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

مشروعا الخيالة وأهالينا 3 بتكلفة 4 مليارات جنيه.

روضة السيدة 2 الطيبي بـ549 مليون جنيه.

وأكدت محافظة القاهرة استمرار خطة القضاء على العشوائيات في ظل توجيهات الجمهورية الجديدة من أجل حياة أفضل للمواطن المصري وإنهاء ملف العشوائيات نهائيا.