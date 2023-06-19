وزير الإنتاج الحربي يبحث تسويق منتجات الوزارة بالسعودية

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات المعدنية وتسويق منتجات الإنتاج الحربي بالمملكة العربية السعودية، خلال استقباله ماجد النافع مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية ووفد مرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تصدير منتجات الإنتاج الحربي إلى السعودية

في بداية اللقاء رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالضيوف، مشيرًا إلى أن الهدف من عقد هذا اللقاء هو بحث سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي إلى السوق السعودية، واستعرض الوزير أبرز المنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

التعاون مع القطاع الخاص

وأكد الوزير محمد صلاح على إيمان الوزارة الكامل بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي ولا سيما شركات الدول العربية الشقيقة في مجالات التصنيع المختلفة وهو ما يتضح جلياً في وجود العديد من الشراكات التعاونية بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، معربًا عن اهتمام الوزارة بتوطين مختلف الصناعات في شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية المختلفة والحرص على تغذية الصناعات بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة خاصةً في ضوء ما يشهده العالم من تحديات تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية المتاحة لتقليل الفجوة الاستيرادية.

الانتقال للعاصمة الإدارية

من جانبه قام ماجد النافع مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية بتهنئة وزير الدولة للإنتاج الحربي للانتقال الفعلي إلى العاصمة الإدارية الجديدة مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع في العاصمة والتي تمثل نقلة نوعية في نظم الإدارة الحديثة، وأوضح النافع أن المجموعة تتواجد في السوق السعودي منذ عام 1978، مستعرضًا مجالات عملها حيث تتخصص في (تجارة الحديد والمعادن بأنواعها، الصناعات المعدنية الثقيلة، المقاولات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية)، مؤكدًا على حرص المجموعة لتلبية احتياجات عملائها مع مواكبة كل ما هو جديد في عالم الصناعات المعدنية من خلال فريق الجودة بالمجموعة من ذوي الخبرة والمبدعين في هذا المجال مع تقديم خدمة ما بعد البيع متميزة، لافتًا إلى حصول الشركة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو والأزمي والتزامها بالمعايير السعودية ساسو.

وأشاد النافع بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لدعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مؤكداً أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب على الرغم من التحديات العالمية، مشيراً إلى اهتمام مجموعته بالمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للجانبين للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة على أرض الواقع ووضع آليات وخطط لتفعيل التعاون المشترك، مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية.

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مصطفي عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي والمهندس عزت عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر اللقاء من مجموعة النافع السعودية كل من هشام أبو سمهان المدير المالي التنفيذي لشركة النافع للحديد و بهاء خليل مدير المبيعات بشركة النافع للحديد.