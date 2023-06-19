3 نصائح من «الأرصاد» للصائمين في العشر الأوائل من ذي الحجة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للصائمين في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، تزامنا مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة يبدأ من غد الثلاثاء، بقيم تتراوح من 3-4 درجات، وذلك حتى مطلع الأسبوع المقبل، إذ يسود طقس حار على القاهرة وجنوب الوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، في حين يصبح الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، خاصة مع أول أيام فصل الصيف الموافق الأربعاء المقبل.

نصائح «الأرصاد» للصائمين

ومع الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وجَّهت الأرصاد الجوية بعض الإرشادات والنصائح للراغبين في إتمام صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وحتى وقفة عرفات، وذلك للتعامل مع الطقس الحار وارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك وفقًا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

- يجب الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

- عند الخروج من المنزل يفضل ارتداء ملابس قطنية ذات ألوان فاتحة أو بيضاء وارتداء قبة في حال التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

- الإكثار من تناول المياه والعصائر بداية من الإفطار وحتى السحور.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 21

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 33 - 22

- بنها 32 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 31 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 32 - 21

- طنطا 31 - 20

- دمياط 27 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 32 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 28 - 20

- رفح 27 - 21

- رأس سدر 35 - 25

- نخل 33 - 18

- كاترين 31 - 14

- الطور 37 - 26

- طابا 33 - 24

- شرم الشيخ 37 - 27

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 21

- مطروح 26 - 20

- السلوم 27 - 21

- سيوة 32 - 23

- رأس غارب 37 - 26

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 37 - 28

- شلاتين 37 - 27

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 32 - 20

- بني سويف 33 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 28

- الأقصر 39 - 29

- أسوان 40 - 29

- الوادي الجديد 39 - 30

- أبو سمبل 41 - 30