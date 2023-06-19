جامعة أسيوط تنظم قافلتين طبيتين لأهالي قريتي «ريفا» و«أولاد إبراهيم»

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أنه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري، ودعم القرى الأكثر احتياجًا، تم تنظيم قافلتين طبيتين لقريتي «ريفا»، و«أولاد إبراهيم» بمركز أسيوط.

الأنشطة الجامعية

وتم تنظيم القافلتين بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الصحة والسكان بأسيوط، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك يومي الإثنين 12 يونيو والخميس 15 يونيو الجاري، بمقر الوحدة الصحية بالقريتين.

القرى الأكثر احتياجًا

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا؛ لتقديم الخدمات الصحية، والمجتمعية، وتخفيف العبء علن كاهل المواطنين، والاهتمام بهم على الوجه الأكمل؛ إذ ضمت القافلتان نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري والصيدلة والتمريض بالجامعة، وتم توقيع الكشف الطبي على نحو 1560 حالة مرضية، في عدة تخصصات طبية، وهي: (الأطفال - الباطنة - النساء - الجلدية - الأنف والأذن والحنجرة).

قافلة بالمجان

وأوضح «عبدالمولى»، أن القافلتين شملت الكشف الطبي، وصرف الأدوية على المرضى بالمجان، بالتعاون مع كلية الصيدلة، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لإجراء الفحوصات اللازمة، والعمليات الجراحية للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي.

توزيع منشورات دعائية عن الإدمان

وشملت أنشطة القافلة أيضا؛ تنفيذ حملات ومحاضرات توعية، بجانب توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي، وطرق العلاج والتأهيل النفسي، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلي تنظيم محاضرات توعوية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وبعض الأمراض المزمنة، والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.