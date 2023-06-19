السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين لاتجارهما في المخدرات بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط شقيقين، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لقيامهما بالاتجار في مادة الهيروين المخدر بمركز أبوتيج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

ضبط شقيقين

تعود وقائع القضية رقم 1894 لسنة 2022 جنايات أبوتيج إلى ورود معلومات للنقيب أيمن نجيب معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج، تفيد قيام «سيف . أ . م»، 21 عاما، سائق «توك توك»، وسبق اتهامه في 14 قضية متنوعة، وشقيقه «محمد»، 20 عاما، سائق «توك توك»، وسبق اتهامه في 3 قضايا بالاتجار في مادة الهيروين المخدر.

الاتجارة في مادة الهيروين

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج من ضبط المتهمين، وبتفتيش المتهم الثاني عُثر بحوزته على 15 لفافة بلاستيك بداخلها مادة الهيروين المخدر، و90 جنيها، وبتفتيش المتهم الأول عُثر بحوزته على 18 لفافة بلاستيك بداخلها مادة الهيروين المخدر، و120 جنيها، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.