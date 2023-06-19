رسالة حزينة لسارة عبدالرحمن في يوم الأب العالمي: «والدي وحشني أوي»

عبّرت الفنانة سارة عبدالرحمن عن حزنها الشديد، بسبب افتقادها لوالدها في حياتها، وذلك قبل يوم العالمي للأب، والذي تحتفل به غالبية الدول العربية في 21 يونيو من كل عام.

سارة عبد الرحمن تعبر عن حزنها بسبب والدها

ونشرت سارة عبدالرحمن صورة رفقة والدها الراحل، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «أنا كنت دايما بكلمك أقول لك كل سنة وأنت طيب. المرة دي أنت واحشني أوي زي كل مرة برضه وبقول لك إني بحبك وبحس بحبك ليا بحبك يا بابا».

مشاركة سارة عبدالرحمن في بيت الروبي

وفي سياق آخر، تعيش الفنانة سارة عبد الرحمن حالة من الانتعاشة، وتنتظر عرض العديد من الأعمال التي تشارك فيها، إذ تشارك في فيلم «بيت الروبي»، الذي يطرح يوم 21 يونيو الجاري في جميع دور العرض بمصر، والذي تدور أحداثه حول شخص المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي الذي يعيش مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه تُكدر صفو حياتهما، ويفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.