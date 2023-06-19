الحبس سنة لعامل شرع في هدم مقابر عائلته بأسيوط.. «مدمن شابو»

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه مادة الشابو المخدر بمركز الغنايم في أسيوط.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعاطي مادة الشابو المخدر

تعود وقائع القضية 4931 لسنة 2022 جنايات مركز الغنايم إلى ورود بلاغ من النجدة لمركز شرطة الغنايم، بوقوع مشاجرة بناحية الغنايم بحري، وتبين وقوع مشاجرة بين «فتحي . ز . أ» ونجله «أحمد»، بسبب إدمان الثاني لتعاطي مادة الشابو المخدر.

هدم مقابر العائلة

وقال والد المتهم في بلاغه، إن نجله أدمن تعاطي مادة الشابو المخدر، وذهب إلى مقابر العائلة وقام بإزالة اللافتة الرخامية وحاول هدم المقابر.