الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لتاجر مخدرات في أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتجاره في مادة الشابو المخدرة بمركز أبوتيج في أسيوط.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

اتجار جملة وقطاعي

تعود وقائع القضية رقم 141 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود معلومات للنقيب أحمد ناجي، معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج، تفيد قيام «حسام . ع . خ»، 24 عاما، بالاتجار في مواد الشابو المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي.

أكياس بلاستيكية صغيرة الحجم

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوتيج من ضبط المتهم وبحوزته علبة سجائر بداخلها 4 أكياس بلاستيكية صغيرة الحجم، بداخلها مادة الشابو المخدر، وكذلك مبلغ مالي 350 جنيها، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار.