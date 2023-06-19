السجن المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، شخصا، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة بناحية قرية الزاوية بمركز أسيوط.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فواد بشاي، وأمانة سر خميس محمود عبد المحسن.

حيازة جوهر الأفيون المخدر

تعود وقائع القضية رقم 20142 لسنة 2022 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات للرائد أحمد عادل عبد العال، مفتش منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، تفيد قيام «محمد . س . ع» بحيازة كمية من جوهر الأفيون المخدر.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات، قاد الرائد أحمد عادل عبد العال، والرائد عدنان محمود أبوعقرب، المفتشان بمنطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، قوة أمنية، لضبط المتهم وتفتيش منزله.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم خلال قيادته دراجة نارية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من جوهر الأفيون المخدر وسلاح أبيض، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.