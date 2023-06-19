إجازة عيد الأضحى في الإمارات.. تعرف على عدد أيام العطلة الرسمية

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، بعد حلول أول أيام شهر ذي الحجة اليوم الاثنين، إذ يترقب عدد كبير من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة موعد وإجازة عيد الأضحى في الإمارات للقطاع الحكومي والخاص.

إجازة عيد الأضحى في الإمارات

وبعد تحديد موعد عيد الأضحى في معظم الدول العربية، أعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن موعد إجازة عيد الأضحى في الإمارات للقطاع الحكومي والخاص، وتضم تلك الإجازة جميع العاملين للمقيمين والمواطنين، وتبدأ إجازة عيد الأضحى في الإمارات بيوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والذي يوافق 27 يونيو المقبل، وهو آخر الأيام قدسية في شهر ذي الحج، إذ يكون فيه أهم ركن في مناسك الحج، لتنتهي الإجازة في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، الموافق 1 يوليو، إذ تستمر نحو 4 أيام.

موعد عيد الأضحى في الإمارات

ووفقاً للحسابات الفلكية بالمملكة العربية السعودية فإن موعد عيد الأضحى 2023 في معظم الدول العربية من بينهم دولة الإمارات يوافق يوم 28 يونيو المقبل، في العاشر من ذي الحج من كل عام، حتى يوم السبت 1 يوليو المقبل، في الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وفي تلك الأيام يحتفل المواطنون والمقيمين بالدول العربية من خلال زيارة أقاربهم وذبح الأضاحي وتأدية صلاة العيد حسب توقيت كل مدينة.