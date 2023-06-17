يترقب المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة موعد عيد الأضحى المبارك، وتحديد إجازة عيد الأضحى 2023 في الإمارات للقطاع الحكومي والخاص، مع قرب نهاية شهر ذي القعدة وبداية شهر ذي الحجة.

ويعتمد تحديد بدء شهر ذي الحجة على ما تعلنه المملكة العربية السعودية، نظراً لارتباط شهر ذي الحجة بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج، وبناءً عليه تحدد السلطات في الإمارات إجازة عيد الأضحى 2023 في الإمارات للقطاع الحكومى والخاص.

إجازة عيد الأضحى 2023 في الإمارات للقطاع الحكومي والخاص

وتجري السلطات في المملكة العربية السعودية عملية تحري هلال شهر ذي الحجة غداً الأحد، الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وفي حالة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، سيتم إعلان يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو، هو الأول من ذي الحجة.

وبناءً على تحديد أول أيام شهر ذي الحجة، سيوافق موعد وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر ذي الحجة، وحددت السلطات فى الإمارات إجازة عيد الأضحى 2023 في الإمارات للقطاع الحكومي والخاص، يبدأ من يوم وقفة عرفات.

موعد وقفة عرفات

وأوضحت هيئة الموارد البشرية فى الإمارات، أن موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في الإمارات للقطاع الحكومي والخاص ستكون بدءاً من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، والذي يوافق موعد وقفة عرفات، وحتى الجمعة الموافق 30 من يونيو الجاري.

وأعلنت الجمعية الفلكية في جدة، في وقت سابق، أن أول أيام عيد الضحى المبارك سيكون الأربعاء 28 من شهر يونيو الجاري.