متى عيد الأب في الإمارات 2023؟.. أبرز مظاهر الاحتفال

يقدم الآباء الكثير من التضحيات في أجل أطفالهم يوميًا، لذلك يحتفل بهم العالم لتقدير دورهم وما يقومون به من مسؤوليات، لكن يختلف الموعد من دولة لأخرى، مما يجعل الكثيرين يبحثون عن متى عيد الاب في الإمارات 2023؟ وما هي أبرز مظاهر الاحتفال بالآباء.

وفيما يلي، تجيب «الوطن» عن تساؤل متى عيد الاب في الإمارات 2023 وأبرز مظاهر الاحتفال بهذا اليوم؟

متى عيد الاب في الإمارات 2023؟

تحتفي دولة الإمارات العربية بعيد الأب في 21 من يونيو من كل عام، ويتم خلاله الاحتفال بالأب وبدوره في حياة ابنائه، وعلى الرغم من أنه لا يتم اعتباره عطلة رسمية، إلا أنه يظل فرصة لتجمع أفراد الأسرة لتقدير دور الوالد في حياة كل أسرة إماراتية.

مظاهر الاحتفال بعيد الأب في الإمارات

يتوافق يوم الاحتفال بعيد الأب في الإمارات مع معظم دول العالم، لذلك تُقام الاحتفالات وتسليط الضوء على نماذج من الآباء الذين قدموا التضحيات وتحملوا مسؤولية أطفالهم.

كما يجتمع أفراد الأسرة لإظهار الحب للأب أو من يقوم مقامه فيها، من خلال تقديم هدايا بسيطة تعبر عن امتنانهم وعرفانهم بما يقدمه الوالد يوميًا، وقد يتشاركون الحلويات والأطعمة المحببة.

متى يُحتفل بعيد الأب عالميًا؟

ويحتفل العالم بمناسبة عيد الأب في اليوم الـ21 من شهر يونيو سنويًا، لكن بعض الدول تختلف حيث يحتفي به في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسعودية يوم الأحد الثالث من شهر يونيو، بينما في أستراليا فيُحتفل بعيد الأب في الأحد الأول من شهر سبتمبر.