«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان «التفاضل والتكامل»

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، من داخل مجمع لجان فتيات إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بها.

متابعة سير العمل بلجنة فتيات نزيه الفقي الثانوي

وحرص رئيس المنطقة على متابعة سير العمل بلجنة فتيات نزيه الفقي الثانوي «محمد رجب»، والتي تضم معها لجنة معهد فتيات القصابي الثانوي، وتُعقد هذه اللجان بمعهد سيدي سالم الثانوي بنين بالعبايدة، وتحتوي على 244 طالبة، موزعة على 22 لجنة، منهم 11 لجنة لطالبات القسم العلمي، ومثلهما لطالبات الأدبي.

وتأتي جولات رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية المتواصلة من بداية الامتحانات، من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال اللجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجده من مشيخة الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

التشديد على منع الغش نهائيا

ونوه رئيس المنطقة، خلال جولته بتوفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمُعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يُحقق لهم كافة سُبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدّد على منع الغش نهائياً، والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، مطالباً بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أفاد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى أنه لا توجد أي شكاوى لدى الطلاب من أداء مادة التفاضل والتكامل اليوم، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير العمل باللجان، والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

يذكر أن، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أدى فيها طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في أحد فروع مادة الرياضيات وهو التفاضل والتكامل.