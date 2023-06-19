محافظ أسيوط: نتوسع في إقامة معارض ومنافذ توفير السلع بأسعار مخفضة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع القيادات التنفيذية للمحافظة، لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة في ضوء متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكاليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والخاصة بمتابعة فتح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم استعدادا لعيد الأضحى، ومتابعة تطبيق قانون المحال العامة وتحصيل مستحقات الدولة وتعظيم الإيرادات.

توفير السلع الأساسية

وأشار محافظ أسيوط، في بداية الاجتماع، إلى تأكيد أهمية استمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كل أجهزة الدولة لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال العام وخلال عيد الأضحى، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى مختلف مراكز وأحياء المحافظة ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار ومتابعة تنفيذ تلك المعارض، للتأكد من تلبيتها لاحتياجات المواطنين.

ووجه بالتحفظ على السلع التي تخفى والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة، وبيعها في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة.

تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية المستمرة، للتأكد من تطبيق قانون المحال العامة وترخيص المحلات وفقًا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال وحدات إصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية، مكلفًا بسرعة الانتهاء من حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الجديد.

وأكد المحافظ في نهاية الاجتماع بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لزراعة «100 مليون شجرة» والحفاظ على الأشجار التي يجرى زراعتها وعدم التعدى عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في المجالات.